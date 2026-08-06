Colombiano fue detenido en Valencia por asesinar a un joven compatriota en su bar

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un colombiano de 62 años y propietario de un bar en la calle Hierro de Valencia, por la muerte de un joven de 20 años y también de nacionalidad colombiana.

En principio, según las fuentes consultadas, el fallecido habría entrado al establecimiento con la supuesta intención de robar y, al ser sorprendido por el propietario, este ha acabado con su vida, golpeándole con el objeto contundente antes citado. Si bien esta no es la única hipótesis que maneja la Policía.

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El agresor es Hugo A. M., más conocido en el barrio como ‘el Comandante’ por su pasado en el ejército colombiano.

El suceso ha causado una enorme conmoción en Valencia. El detenido se encuentra en estos momentos en dependencias policiales, donde será interrogado por los agentes, que están llevando a cabo las tareas concernientes a la investigación del caso. Según las primeras hipótesis y a falta de la correspondiente autopsia, el golpe recibido por la víctima en la cabeza le habría provocado un fuerte traumatismo craneoencefálico y, finalmente, la muerte