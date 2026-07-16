Puerto de Tumaco, Nariño cerró el primer semestre del año con cifras positivas para el Pacífico

Tumaco

El Puerto de Tumaco cerro el primer semestre del año superando una capacidad de movilizar mas de 100.000 toneladas de combustible anual, proyectándose como una de las principales alternativas para garantizar el abastecimiento energético de Nariño y el suroccidente colombiano.

Según la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, el terminal marítimo pasó en los últimos años de manejar apenas 50 toneladas a superar las 100.000, un crecimiento que ha fortalecido el ingreso de combustibles por vía marítima y reducido la dependencia de las carreteras que comunican al departamento con el interior del país.

La operación ha permitido enfrentar problematicas que históricamente han afectado las vías de acceso a Nariño por deslizamientos, cierres, bloqueos y alteraciones de orden público.

“El puerto de Tumaco hoy es la salvación para evitar cualquier desabastecimiento. Hemos demostrado que el camino es traer el combustible por vía marítima, garantizando que el suministro llegue no solo a las zonas costeras, sino a todo el departamento de Nariño”, afirmó Arley Silva, gerente de Operaciones del terminal.

Esta terminal jugará un papel importante en el nuevo plan de abastecimiento de combustibles que, según el Gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, podría ser implementado en los próximos días y que garantizará la llegada de combustibles al departamento.

El sector portuario pidió al nuevo Gobierno Nacional, el cual asumirá funciones el próximo 7 de agosto incluir a Tumaco dentro de sus planes de abastecimiento e infraestructura para que este facilite la llegada y salida de mercancías, genere empleos y fortalezca la economía del Pacífico nariñense.