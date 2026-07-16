Pasto iniciará la reparación de más de 800 huecos y priorizará las vías del centro de la ciudad

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto anunció que este mes comenzará la ejecución de un nuevo plan de parcheo con el que busca reparar más de 800 huecos identificados en los sectores con mayores afectaciones viales del municipio, priorizando intervenciones en la zona central por su importancia en la movilidad.

La secretaria de Infraestructura de Pasto María del Pilar Cerón explicó que los recursos ya están destinados y que la Administración Municipal realizó previamente un inventario para determinar los puntos más críticos.

Según la funcionaria, la meta es avanzar con las obras durante el segundo semestre de este año y culminar antes de finalizar el año la totalidad de las zonas incluidas dentro de la priorización.

Entre los corredores que serán intervenidos también se encuentran la avenida de Los Estudiantes, la calle 18 y otros sectores que presentan deterioro en el pavimento.

Otro de los principales frentes será la avenida Panamericana, que sufrió un mayor deterioro por el incremento del tránsito durante las obras en el túnel de Daza lo que causó que por este corredor llegaron a circular vehículos de hasta 52 toneladas, aumentando las afectaciones sobre la estructura vial.