En Ipiales buscan mejorar el abastecimiento y calidad del agua para evitar nuevas protestas

Ipiales-Nariño

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, el alcalde de Ipiales Amilcar Pantoja habló de la situación que ha vivido su municipio debido a interrupciones y calidad del agua en algunos sectores de la ciudad, lo que ha motivado a varias protestas por parte de la comunidad.

El mandatario explicó que en el momento se ha logrado normalidad en un 97% de la población y aclaró que la suspensión reciente por la que ciudadanos bloquearon el paso hacia el puente internacional de Rumichaca, se debió a un lavado preventivo de tanques porque en algunos sectores el agua estaba llegando con malas condiciones.

“El sistema de recuperación se demora normalmente para recuperarse Porque hablamos de un sistema que ya cumple más de 90 años de uso y en su última modernización fue en 1997 Pues es un sistema que se tarda entre 3 a 5 días para recuperar su caudal”.

A esto se suma que desconocidos manipularon las llaves dejado sin servicio a un sector, situación que logró ser verificada por el CTI, la Policía, razón por la cual se ofreció una recompensa que permita identificar a los autores de este hecho.

Pantoja indicó que la situación más crítica por la calidad del agua se presentó en el 20215 cuando se reportaron 16 mil casos de Enfermedad Diarreica Aguda.

Agregó que el municipio de Ipiales solamente tiene una fuente de agua y que en el primer año de su Gobierno se propuso una fuente alternativa con un pozo profundo, pero la única fuente es el río Blanco, el cual sigue siendo contaminado. Agregó que por su parte el municipio de Cumbal se comprometió a construir una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación que se genera al líquido que abastece a la ciudad.

“Nosotros recibimos alrededor de sesenta y cinco litros por segundo de carga orgánica y aguas de carácter industrializadas al río, que es la fuente donde nosotros tenemos la boca a toma hace más de cien años”