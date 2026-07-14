Polarización, migración y nuevas identidades, el centro del debate en El Poder de la Diversidad 2026

El encuentro, liderado por Prisa Inspira y la Cámara de la Diversidad, se realizará el próximo 16 de Julio en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá; y reunirá a líderes empresariales, académicos, representantes del sector público, investigadores y organizaciones sociales para analizar los principales retos que enfrenta Colombia en materia de inclusión, diálogo y cohesión social.

En un contexto de alta tensión democrática, el encuentro adopta una bandera clara: “Cuando todas las voces tienen espacio, las ideas tienen más poder”. Así, propone una reflexión sobre los desafíos de un país en el que la diversidad cultural, social y territorial conviven con un escenario de alta polarización.

Para darle desarrollo a esa idea, la agenda abordará temas clave como la construcción de acuerdos y proyectos en medio de las diferencias; y el papel de las instituciones, las empresas y la ciudadanía para fortalecer el tejido social.

También hacen parte de la conversación el impacto de la diversidad en la economía y la competitividad; el diálogo democrático, la forma en que la Generación Z redefine la identidad y la pertenencia; los efectos de la migración en la transformación del país y la necesidad de incorporar una mirada interseccional en las políticas públicas y organizacionales.

Todo, con la moderación del equipo de periodistas de Prisa Media. Con esta edición, El Poder de la Diversidad busca consolidarse como un espacio para analizar cómo la diferencia puede convertirse en un punto de encuentro para construir país.

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