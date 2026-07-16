Buenaventura movilizó más de 51 viajeros al cierre de la temporada de vacaciones de mitad de año

Durante la temporada, en los diferentes embarcaderos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros, se reiteró a locales y turistas la importancia de utilizar únicamente embarcaciones y empresas acreditadas.

Con el cierre de la temporada alta de vacaciones de mitad de año, desarrollada entre el 14 de junio y el 13 de julio de 2026, la Dirección General Marítima presentó un balance positivo de las operaciones marítimas en el Pacífico colombiano, durante las cuales más de 59.751 pasajeros se movilizaron en cerca de 2.408 movimientos de embarcaciones entre zarpes y arribos.

Buenaventura concentró la mayor dinámica regional con 51.629 viajeros, reafirmando su posición como principal destino de movilidad marítima y turística del Pacífico; Tumaco registró 4.993 pasajeros, reflejando un crecimiento del 8,5% frente al año anterior y evidenciando el fortalecimiento de la actividad marítima en el departamento de Nariño; mientras que Guapi alcanzó 3.129 usuarios, consolidando la conectividad marítima como un servicio fundamental para las comunidades del litoral caucano.

En cuanto a los movimientos de embarcaciones, Buenaventura fue la ciudad con más zarpes y arribos autorizados con 1.962, le sigue Tumaco con 336 y Guapi con 110.

El Capitán de Fragata César Humberto Grisales López, Capitán de Puerto de Buenaventura, aseguró que “el balance de esta temporada demuestra que la prevención, la articulación entre autoridades y el compromiso del gremio marítimo permiten que miles de personas disfruten del mar de manera segura".