Motociclista muere en trágico accidente de tránsito en la avenida Crisanto Luque

Un violento choque cobró la vida de un conductor de motocicleta durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones del barrio El Bosque, provocando una fuerte congestión vehicular y consternación entre los habitantes de la zona. En el mismo hecho, una mujer que lo acompañaba resultó herida.

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La emergencia se registró frente al conjunto residencial Rincón del Alto Bosque, en sentido hacia el mercado de Bazurto. De acuerdo con las primeras versiones de testigos y transeúntes que se encontraban en el lugar, la víctima fatal impactó fuertemente contra el pavimento y perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de los traumas sufridos por el golpe, mientras que la mujer lesionada recibió los primeros auxilios en el sitio.

Minutos después del siniestro, miembros del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) llegaron al lugar para acordonar el área, trasladar a la herida a un centro asistencial y regular el flujo vehicular que colapsó la importante arteria vial.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima fatal ni de la mujer afectada, y continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que provocaron este trágico suceso.