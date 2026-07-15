“Mi cuerpo quedó deforme”: mexicana denuncia que fue víctima del cirujano, Gabriel Cubillos

SALUD

Una mujer de nacionalidad mexicana denunció al médico cirujano, Gabriel Cubillos, por las presuntas afectaciones físicas y emocionales que sufrió tras someterse a una cirugía estética en junio de 2024.

El testimonio de la víctima, que hace parte de una compleja investigación que realiza la Delegatura para los Prestadores de Servicios de la Supersalud, da cuenta de como las irregularidades inciaron incluso antes del procedimineto estético.

“Todo inició con que él me iba a operar en la ciudad de donde yo soy, de Reynosa, Tamaulipas”, relató.

Sin embargo, aseguró que el médico canceló las cirugías previstas en esa ciudad y posteriormente le ofreció descuentos y asumir algunos gastos para que aceptara desplazarse a Ciudad de México.

Luego de firmar múltiples documentos, la mujer aseguró que nunca pudo definir con el médico aspectos fundamentales de la cirugía, como por ejemplo el tamaño de los implantes mamarios.

Según contó, el especialista le respondió: “Yo ya te operé en mi mente”, pidiéndole que confiara en su criterio.

En su declaración, la mujer afirmó que fue sedada antes de ingresar al lugar donde finalmente fue intervenida y que encontró diferencias frente a lo que esperaba.

“Llego drogada a donde me operé y veo que era una casa, ya no era un hospital. Cuando desperté, al día de hoy, ha sido el peor error de mi vida. Desperté con unos senos gigantes”, aseguró la mujer.

Además, señaló que cuando buscó explicaciones sobre los resultados obtenidos, el médico le habría atribuido la responsabilidad.

“Él me empezó a decir que era mi culpa, que yo era una floja, que yo no hacía nada, que buscaba excusas”, manifestó.

Secuelas físicas

Entre las presuntas secuelas, aseguró que presenta deformidades físicas y que otros especialistas le recomendaron nuevas cirugías.

“Mi cuerpo quedó deforme, mis senos quedaron enormes, la sensibilidad la perdí, el cuerpo me quedó completamente deforme”, declaró.

Asimismo, afirmó que deberá someterse a procedimientos para retirar el material implantado en sus glúteos conocido como biopolímeros.

“El material que, según él dice, que pone que son células madre de tu propia grasa es mentira. Me tienen que extraerlo con todo y músculo, lo cual va a deformar más mi cuerpo”, indicó la mujer.

Supersalud lanza una alerta

Pese a que el médico Cubillos ya es investigado por la Superintendencia de Salud y la Fiscalía, sigue captando mujeres en Colombia y en la región.

Según conoció Caracol Radio, la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud, que ha estado al frente de este caso, ha recibido denuncias de pacientes provenientes de México y Costa Rica, quienes aseguran haber sido contactados mediante redes sociales con ofertas de procedimientos estéticos en Colombia.

De hecho, una hora antes de esta publicación, las redes sociales de este médico continuan ofreciendo los procedimientos y la promesa de trasformales la vida.

“Después de las intervenciones varias personas sufrieron complicaciones médicas, secuelas que afectaron su calidad de vida y, en algunos casos, tuvieron que someterse a nuevos tratamientos para intentar corregir los daños ocasionados, pese a las elevadas sumas de dinero invertidas" indican los investigadores de la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.

Por otro lado, tambien se investiga que Cubillos habría usado a sus pacientes para certificar a esteticistas en México, donde tiene una Clínica que se llama “Clínica Obesidad y Envejecimiento - CLOE”.

Fuentes de la entidad aseguran que hay hay 20 denuncias en Colombia y otras 8 entre México y Costa Rica en contra el médico Cubillos.