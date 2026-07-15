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15 jul 2026 Actualizado 12:33

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Investigan muerte de hombre hallado sin vida en playas de Cartagena

La víctima fatal, presuntamente, fue impactada con arma de fuego y era oriundo de Buenavista- Sucre

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Personal especializado en la Morgue de Medicina Legal logró identificar un cuerpo sin vida, hallado flotando frente a una playa de Cartagena y con algunas señales de violencia.

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Luego de realizar las pruebas, la Fiscalía General de la Nación a través de la institución forense determinó que se trataba de José Javier Vergara Moreno, oriundo de Buenavista en el departamento de Sucre, y conocido como ‘Calle 13’.

Sobre las circunstancias de su deceso es muy poco lo que se sabe, solo se pudo establecer que el hoy difunto, presuntamente, tenía un impacto ocasionado con arma de fuego que lo habría llevado al deceso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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