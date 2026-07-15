Investigan muerte de hombre hallado sin vida en playas de Cartagena

Personal especializado en la Morgue de Medicina Legal logró identificar un cuerpo sin vida, hallado flotando frente a una playa de Cartagena y con algunas señales de violencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Luego de realizar las pruebas, la Fiscalía General de la Nación a través de la institución forense determinó que se trataba de José Javier Vergara Moreno, oriundo de Buenavista en el departamento de Sucre, y conocido como ‘Calle 13’.

Sobre las circunstancias de su deceso es muy poco lo que se sabe, solo se pudo establecer que el hoy difunto, presuntamente, tenía un impacto ocasionado con arma de fuego que lo habría llevado al deceso.