Gobernación de Santander pide aplazar mesa de concertación por delimitación del páramo de Santurbán

Bucaramanga

La gobernación de Santander a través de una carta dirigida a la ministra de ambiente, Irene Vélez, pide que se aplace la mesa de concertación por la delimitación del páramo de Santurbán que está prevista para este sábado 18 de julio con la comunidad de Bucaramanga.

“La presente solicitud tiene como propósito que dicha jornada se desarrolle bajo condiciones que garanticen plenamente los principios constitucionales de participación ciudadana, buena fe, coordinación, concurrencia y colaboración armónica entre las autoridades públicas, así como el respeto por la autonomía territorial, evitando que una decisión de tan significativa trascendencia jurídica, ambiental, económica y social pueda ser posteriormente cuestionada por eventuales deficiencias en el desarrollo del procedimiento participativo”, dice la misiva firmada por el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Dice también la carta que el tiempo con el que se convocó este encuentro es mínimo y no permite que tenga una preparación para la discusión técnica, jurídica, ambiental, económica y social de las materias objeto de concertación.