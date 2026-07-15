🔴EN VIVO Tour de Francia 2026, etapa 11: lo que debe saber de la jornada entre Vichy y Nevers

LE LIORAN, FRANCE - JULY 14: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team crosses the finish line during the 113th Tour de France 2026, Stage 10 a 166.6km stage from Aurillac to Le Lioran 1240m / #UCIWT / on July 14, 2026 in Le Lioran, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La undécima etapa del Tour de Francia 2026 se disputará este miércoles 15 de julio con un recorrido de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers . Después de una exigente jornada de montaña, el pelotón tendrá un respiro con una fracción completamente llana, en la que los equipos de los velocistas buscarán controlar la carrera para definir al vencedor en un esprint masivo. La salida neutralizada está prevista para las 13:50 (hora local), mientras que la llegada se espera sobre las 17:30.

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Aunque el perfil favorece claramente a los especialistas en velocidad, el recorrido tendrá algunos puntos de interés. El primer momento importante llegará en el kilómetro 27,5 con el esprint intermedio de Saint-Pourçain-sur-Sioule, donde los candidatos al maillot verde intentarán sumar puntos. Además, el pelotón deberá superar dos cotas de cuarta categoría: la Côte de Billonnière y la Côte de Billy-Chevannes, esta última ubicada a menos de 40 kilómetros de la meta, antes de un tramo completamente llano.

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Todo apunta a que el desenlace se definirá en las calles de Nevers, donde la organización ha preparado un último kilómetro recto y sin dificultades que favorecerá el trabajo de los trenes de lanzamiento. Sin embargo, el pronóstico de lluvias ligeras durante la tarde podría añadir un grado extra de dificultad, ya que el asfalto húmedo obligará a los corredores a extremar las precauciones en la aproximación al esperado embalaje final.

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