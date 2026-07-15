Diner en Blanc Cartagena destinará recursos recaudados a apoyar a damnificados en Venezuela

La reconocida experiencia gastronómica y social, que se realizará el próximo 5 de septiembre en Cartagena, destinará parte de los recursos recaudados durante la velada a apoyar la atención de los damnificados del terremoto en Venezuela a través de UNICEF. La iniciativa también incluirá la subasta de una obra de arte para fortalecer esta causa.

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Diner en Blanc reunirá a cientos de asistentes en un lugar secreto de la ciudad para vivir una noche donde la gastronomía, la cultura, la elegancia y el sentido de comunidad se encontrarán bajo un mismo propósito.

Conocido por transformar espacios emblemáticos en escenarios únicos y efímeros, este evento ha consolidado una comunidad de personas que encuentran en esta experiencia una forma diferente de disfrutar la ciudad y compartir momentos memorables. En esta edición, ese espíritu de encuentro dará un paso más al incorporar un componente solidario que busca convertir la participación de cada asistente en una oportunidad para generar impacto.

Como parte de esta iniciativa, parte de lo recaudado durante el evento será destinado a una acción de ayuda humanitaria para Venezuela. A este propósito se sumará la subasta de una obra de arte, que se llevará a cabo durante la velada para fortalecer el recaudo.

“En Diner en Blanc creemos que las experiencias tienen un mayor significado cuando logran inspirar a las personas a unirse por un propósito. Este año quisimos que nuestra comunidad no solo viviera una noche inolvidable, sino que también tuviera la oportunidad de aportar a una causa que hoy necesita del compromiso de todos. La solidaridad también puede nacer alrededor de una mesa”, afirmó Paula Peña, vocera de Diner en Blanc Cartagena.

Más allá de su tradicional código de vestuario blanco y del misterio que rodea la ubicación del evento hasta pocas horas antes de su inicio, Diner en Blanc se ha convertido en un movimiento internacional que celebra la convivencia, el respeto por los espacios urbanos y el valor de compartir. Cada edición sorprende con nuevos detalles, manteniendo intacta la esencia que ha conquistado a miles de participantes alrededor del mundo.

En esta ocasión, el arte también será protagonista de la noche. La subasta de una obra especial permitirá que los asistentes hagan parte activa de esta iniciativa, sumando esfuerzos para apoyar una causa humanitaria a través de un gesto colectivo que refleja el espíritu de comunidad que caracteriza a Diner en Blanc.

“Creemos que los grandes encuentros también pueden dejar una huella positiva. Saber que cada persona que haga parte de esta edición estará contribuyendo a llevar esperanza hace que esta experiencia cobre un significado aún más especial. Ese es el tipo de recuerdos que queremos construir: aquellos que permanecen más allá de una noche y que demuestran el poder que tiene una comunidad cuando decide unirse para ayudar”, agregó Paula Peña.

Como es tradición, el lugar donde se realizará Diner en Blanc Cartagena permanecerá en secreto hasta pocas horas antes del evento, uno de los elementos que hace parte de la magia de esta experiencia. Allí, los asistentes disfrutarán de una velada que combinará gastronomía, música, arte y puesta en escena en un ambiente diseñado para celebrar la belleza de compartir.