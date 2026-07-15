Condenan a 34 años de prisión a joven que asesinó a su pareja de 15 años embarazada

Cristian David Vargas Ortiz purgará una pena de 34 años y tres meses de cárcel en un centro de reclusión tras ser hallado responsable del homicidio de su compañera sentimental, Ariana Sofía, quien tenía siete meses de gestación. El Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena con funciones de Conocimiento dictó la sentencia y le negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena, ordenando que deba cumplir la totalidad de la condena tras las rejas.

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La decisión judicial se conoce un año y medio después del crimen que conmocionó al sector de Isla de Belén, ubicado entre los barrios Nuevo Paraíso y Fredonia. Vargas Ortiz, de 18 años, fue procesado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía aportó los testimonios y elementos materiales probatorios que permitieron demostrar la responsabilidad del agresor en un hecho que también cobró la vida del bebé que la pareja esperaba.

Los hechos que originaron esta condena ocurrieron en la noche del primero de enero de 2025. Ariana Sofía, de 15 años, llegó hasta la vivienda de un familiar de Vargas Ortiz, lugar donde buscaba resguardarse y esconderse para evitar que le pasara algo tras notar que su pareja se encontraba bajo los efectos del alcohol. Fue justo en ese inmueble donde la menor recibió un disparo casi a quemarropa en el rostro.

Aunque inicialmente se manejó la versión de un disparo accidental mientras el joven manipulaba un revólver que nadie sabía de dónde lo había sacado, las investigaciones y los testimonios de la familia, que dieron cuenta de una relación marcada por constantes discusiones y comportamientos ásperos, permitieron esclarecer el caso.

Pese a que el agresor trasladó a la menor al centro asistencial más cercano y posteriormente se entregó a las autoridades, el impacto del proyectil causó el deceso inmediato de la adolescente y de su hijo en gestación.