Comunidad de Los Caracoles exige la urgente recuperación del parque Orlando Cabrera

Los habitantes del barrio Los Caracoles piden la urgente intervención de la Alcaldía Distrital ante el grave deterioro de un espacio recreativo que hoy está invadido por la maleza, la basura y la inseguridad.

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La denuncia la lidera Miriam Barrios de Castellanos, vocera de la comunidad, quien junto a varios vecinos alzó la voz para visibilizar el estado de desidia de este escenario que durante años funcionó como el punto de encuentro principal de las familias de la zona. En la actualidad, el parque presenta daños severos en los juegos infantiles, deficiente iluminación artificial y acumulación de desechos, factores que han ahuyentado a los residentes del sector.

“Nuestros niños ya no tienen dónde jugar y nuestros adultos mayores no tienen dónde caminar con seguridad. El Parque Orlando Cabrera está olvidado. Le pedimos al Alcalde que voltee a mirar a Los Caracoles”, manifestó la líder.

Para la comunidad de Los Caracoles, contar con áreas comunes en óptimas condiciones representa un derecho fundamental para la recreación de los menores y el sano esparcimiento de los adultos mayores, quienes hoy no disponen de un lugar seguro para caminar o jugar.

La preocupación de los líderes comunitarios aumenta al considerar la realización de las tradicionales actividades de fin de año.

“Cada diciembre, este parque acoge diversos eventos navideños y comunitarios que reúnen a centenares de familias, una tradición vecinal que hoy se encuentra en jaque debido a las precarias condiciones del terreno”, señaló Barrios de Castellanos.

Ante este panorama, los vecinos reiteran el llamado al gobierno local para que establezca un cronograma concreto de obras que devuelva la vida a este importante punto de encuentro barrial.