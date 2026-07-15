Clínicas y Hospitales implementarán una nueva prueba que permitirá prevenir recaídas por malaria

Diferencias de la malaria y el dengue, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Kittisak Kaewchalun

SALUD

El Ministerio de Salud anunció que Colombia implementará una nueva prueba diagnóstica que permitirá ofrecer tratamientos optimizados contra la malaria, prevenir recaídas y reducir la transmisión de la enfermedad en las zonas donde continúa siendo un problema de salud pública.

La nueva prueba según el Gobierno, permitirá identificar de manera segura qué pacientes pueden recibir esquemas terapéuticos más cortos y simplificados, “favoreciendo la adherencia al tratamiento y reduciendo el riesgo de que la enfermedad reaparezca semanas o incluso meses después de una aparente recuperación”.

Recordemos que la malaria es causada por el Plasmodium vivax, esta especie representa el 72 % de los casos registrados en Colombia durante 2026 y tiene la capacidad de permanecer inactiva en el hígado durante semanas o meses.

“Por esta razón, muchas personas que abandonan el tratamiento inicial vuelven a presentar la enfermedad, lo que favorece la continuidad de la transmisión en las comunidades”, indicó la entidad.

La estrategia comenzará a implementarse en 21 instituciones prestadoras de servicios de salud de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Risaralda, Vaupés y el Distrito Especial de Buenaventura.

Asimismo, entre el 15 y el 17 de julio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud realizarán un taller nacional dirigido a profesionales de la salud, personal de laboratorio, equipos de vigilancia y responsables de los programas de enfermedades transmitidas por vectores.