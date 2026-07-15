Capturados hombres por presuntos delitos sexuales con menores de 14 años en Cartagena

En las últimas horas, miembros de la Policía Nacional capturaron en Cartagena a dos personas requeridas por las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en delitos sexuales.

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El primer operativo fue adelantado en el sector Ciudadela de la Paz, del barrio El Pozón, donde fue capturado un hombre de 45 años de edad, requerido por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Los hechos por los cuales era investigado habrían ocurrido el 29 de septiembre de 2025.

La segunda captura se materializó en la vereda Aguas Prietas, del municipio de Turbaco, donde uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal hicieron efectiva una orden de captura contra un hombre de 45 años por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. La orden judicial fue emitida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, por hechos ocurridos en abril de 2024.

“Gracias a las denuncias oportunas sobre los presuntos casos de violencia sexual cometidos por los hoy capturados, los funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantaron las investigaciones y diligencias judiciales que permitieron hacer efectivas estas órdenes de captura”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional recuerda a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que está disponible la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), habilitada a nivel nacional para reportar emergencias, presentar denuncias o solicitar orientación frente a casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas y demás situaciones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.