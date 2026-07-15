Asesinan a tiros a alias “El Coco” en el barrio Olaya Herrera

Un nuevo ataque sicarial cobró la vida de un joven en plena vía pública. El hecho de sangre se registró la noche del pasado martes 14 de julio, sobre las 8:20 p.m., en el sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera, donde pistoleros en moto interceptaron y atacaron con arma de fuego a Marlon Gómez Blanquicet, de 20 años.

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La víctima, conocida en la zona con el alias de “El Coco”, recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata. Tras verificar sus antecedentes en el sistema, las autoridades confirmaron que al hoy occiso le figuraban dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a Gómez Blanquicet y, sin mediar palabra, el parrillero desenfundó un arma y la accionó en repetidas ocasiones antes de darse a la huida a toda velocidad por las calles del sector.

La inspección técnica al lugar de los hechos y el levantamiento del cadáver estuvieron a cargo del personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que posteriormente trasladó el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal para los exámenes de rigor. Entre tanto, unidades policiales desplegaron operativos en la zona y analizan testimonios para identificar a los sicarios y establecer los móviles de este homicidio.