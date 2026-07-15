Alcaldía llevará al Concejo proyecto para dotar de gas natural a corregimientos de zona norte

Será realizado con el respaldo de Promigas y Surtigas. // Alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay anunció que la decisión de la Administración ya está tomada, financiar con recursos del Sistema General de Regalías las conexiones domiciliarias de gas natural para miles de familias de Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas y la vereda La Europa.

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Para ello, el Distrito adelantará la modificación correspondiente dentro del capítulo de inversiones del Sistema General de Regalías y posteriormente presentará la iniciativa ante el Concejo Distrital para la aprobación de los recursos que harán posible la ejecución del proyecto.

Con esta decisión se proyecta beneficiar a más de 2.200 familias, quienes durante tres décadas han esperado acceder a un servicio público esencial que transformará su calidad de vida.

El proyecto contempla la construcción de cerca de 70 kilómetros de redes de distribución, así como las conexiones domiciliarias, cuya inversión promedio será de 5000 millones de pesos por vivienda, recursos que serán asumidos por el Distrito a través del Sistema General de Regalías.

Con esta decisión, la Administración distrital reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades, facilitando el acceso a una energía más segura, eficiente y limpia para los hogares, reduciendo además los riesgos asociados al uso de fogones artesanales y mejorando las condiciones de vida de cientos de familias.

Un cronograma para acelerar la ejecución de la conexión de Gas en los arroyos

Durante la reunión de seguimiento, con la presencia de la nueva gerente de Surtigas, Jackeline Puente; y Marcela Dávila, directora ejecutiva de Promigas, se definió que en los próximos 30 días se realizará un levantamiento técnico y caracterización social que permitirá establecer el número definitivo de viviendas beneficiarias, consolidar el cronograma de ejecución y precisar los tiempos asociados a cada una de las etapas del proyecto.

Posteriormente se desarrollará una nueva mesa de trabajo para evaluar los resultados del censo y definir el inicio de las fases constructivas.

Uno de los principales retos del proyecto corresponde a la obtención de permisos para la instalación de la red principal sobre el corredor de la Vía al Mar, trámite que deberá surtirse ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otras entidades nacionales.

Sin embargo, la Administración Distrital explicó que las redes internas y las conexiones domiciliarias, cuyos permisos corresponden al Distrito, podrán adelantarse de manera paralela para reducir significativamente los tiempos de ejecución.

Con este propósito, la Alcaldía construirá un nuevo cronograma de trabajo articulado con la ANI, el Ministerio del Interior y la autoridad ambiental competente, buscando agilizar los procesos y disminuir los tiempos administrativos. De lograrse una gestión eficiente de los permisos, el proyecto podría estar completamente desarrollado en un plazo cercano a siete u ocho meses.

El alcalde Dumek Turbay reiteró que el Distrito asumirá el compromiso financiero para hacer realidad el proyecto y manifestó su confianza en que el Concejo Distrital respaldará una iniciativa que representa desarrollo y dignidad para miles de familias.

“La decisión de la Alcaldía está tomada. Vamos a financiar este proyecto con recursos de regalías y llevaremos la iniciativa al Concejo Distrital para garantizar esos recursos. Estoy convencido de que ningún concejal se va a oponer a una inversión que significa bienestar, desarrollo y mejores condiciones de vida para estas comunidades que durante tantos años han esperado este servicio”, expuso el alcalde Turbay.

El mandatario también indicó que la Administración trabajará para reducir al máximo los tiempos del proceso, coordinando con todas las entidades involucradas los permisos requeridos para que las obras avancen con mayor rapidez.