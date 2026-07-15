Alcaldía de Pasto descarta cancelar actos del 20 de Julio y mantiene la programación oficial

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto en las últimas horas descartó la posibilidad de cancelar el desfile institucional y los demás actos protocolarios programados para conmemorar el 20 de Julio, luego de que inicialmente se evaluara la realización de estas actividades por los recientes hechos de orden público en el municipio.

La posibilidad había sido planteada por el secretario de Gobierno de Pasto, Giovanny Guerrero Salas, quien explicó en entrevista con Caracol Radio que las autoridades analizaban la pertinencia de mantener el evento, con el propósito de evitar situaciones que pudieran poner en peligro a los asistentes.

“Estamos evaluando la pertinencia y procedencia de hacer ese evento y ya informaremos oportunamente. Lo que menos queremos es que exista un atentado o una situación que ponga en riesgo la vida de la comunidad”, señaló el funcionario.

Sin embargo, mediante un comunicado expedido el 14 de julio, la Administración Municipal confirmó que el desfile institucional del 20 de Julio se realizará con normalidad, de acuerdo con la planificación establecida.

La decisión también cobija la programación oficial del Onomástico de Pasto y las actividades previstas en el marco de los Carnavales las cuales se desarrollarán de acuerdo con lo previsto.

La Alcaldía indicó que los equipos técnicos y organizativos continuarán trabajando en las medidas de seguridad, logística y coordinación necesarias para garantizar el desarrollo de la celebración del 20 de Julio teniendo en cuenta que paralelo a ello se realizará una movilización social.