A la cárcel mototaxista señalado de abusar de una mujer en Turbaco

La investigación liderada por una fiscal de la Seccional Bolívar evidenció las agresiones sexuales a las que fue sometida una mujer de 69 años en el municipio de Turbaco en Bolívar.

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Según se logró determinar, el pasado 7 de julio, Manuel Camilo Quintana Moscote, en su condición de mototaxista, aceptó un servicio de transporte requerido por la mujer, para trasladarla al sector La Granja.

Pruebas en poder de la Fiscalía determinaron que cerca al lugar de destino el conductor, al parecer, cambió el rumbo y llevó a la mujer a un sector enmontado donde se presumen la golpeó, intentó asfixiarla y agredió sexualmente. El ente investigador constató que la víctima fue golpeada durante la agresión sexual.

Los gritos de auxilio de la víctima le permitieron a la ciudadanía avisar a la Policía Nacional, logrando la captura, en flagrancia, del señalado agresor, de quien además se afirma, le hurtó más de 350.000 pesos.

Por estos hechos la Fiscalía General imputó al hombre de 29 años, los delitos de acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir agravada y hurto. Cargos que no fueron aceptados.

El juez con funciones de control de garantías impuso para Quintana Moscote medida de aseguramiento en centro carcelario.