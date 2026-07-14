Tres vehículos protagonizaron siniestro vial en el barrio Paraguay: no hubo heridos de gravedad

Un accidente de tránsito se registró en la mañana del martes 14 de julio en la vía principal del barrio Paraguay, donde una motocicleta, un automóvil particular y un furgón se vieron involucrados en un choque múltiple que dejó al menos dos personas heridas.

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El siniestro ocurrió sobre las 11:50 a. m. y quedó registrado por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa que una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres perdió el control al pasar por un líquido derramado sobre el pavimento, lo que ocasionó que ambos ocupantes cayeran a la carretera.

Instantes después, el conductor de un automóvil que transitaba detrás de la motocicleta no logró detenerse a tiempo y terminó arrollando a los dos hombres. Como consecuencia del impacto, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario, donde colisionó con un pequeño camión, dando origen al triple choque.

Pese a la violencia del accidente, los motociclistas lograron salir de debajo del automóvil y se desplazaron por sus propios medios hasta una vivienda cercana para pedir ayuda.

Se conoció que los dos motorizados solo sufrieron golpes leves.