Tráiler de la Película “Padilla” fue presentado por Armada de Colombia

La película “PADILLA”, una ambiciosa producción cinematográfica que promete reivindicar la historia, el valor y el legado del máximo prócer naval de la independencia, fue protagonizada por el actor y ganador del Premio Óscar, Cuba Gooding Jr. y la actriz colombiana Carolina Guerra, con un elenco de primera categoría que incluye a Indira Serrano, Mario Ruiz, Lucho Velasco, Gustavo Angarita, Julián Zuluaga y Cristian Gamero; escrita por Mauricio Navas, Luz Estrada y Henry Pérez.

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La presentación exclusiva del tráiler se llevó a cabo en las instalaciones del Club Naval Antares, en la ciudad de Bogotá. La velada reunió a diferentes personalidades del sector cultural, miembros del elenco y realizadores de la película, quienes compartieron los detalles detrás de cámaras de este proyecto y presenciaron las primeras imágenes oficiales de esta histórica producción.

Durante la ceremonia se rindió homenaje al Gran Almirante Padilla en el cual se incluyó el minuto de silencio en su memoria y una calle de honor con uniformes representativos históricos utilizados en la producción que marcó el inicio de esta actividad, abriendo paso a las celebraciones patrias especialmente al conmemorarse, el próximo 24 de julio, el ducentésimo tercer aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

Esta producción cinematográfica realza el orgullo nacional al recordar al máximo héroe naval de América, el Gran Almirante José Padilla y la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, como hito histórico que selló de manera definitiva la independencia de Hispanoamérica en los mares. Este estreno se convierte en una pieza clave que honra la soberanía, historia y el honor de la Institución Naval.

Por esa razón, la Armada Nacional, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Inravisión Sistema de Medios Públicos y Valencia Producciones VFX, se unieron para dejar un documento de valor histórico para los colombianos y el mundo.

Homenaje a los grupos étnicos colombianos

La materialización y difusión de este proyecto audiovisual constituye una de las acciones institucionales desarrolladas en estricto cumplimiento de la Ley 2334 de octubre de 2023.

Esta norma elevó póstumamente a José Padilla al grado de Gran Almirante de la Nación y estableció el deber del Estado de promover su memoria histórica, rindiendo simultáneamente un homenaje a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas que contribuyeron de manera decisiva a la gesta independentista.

Al respecto, es importante destacar que desde el año 2021 la Armada Nacional ha venido trabajando en la consolidación de un escenario de impacto audiovisual para la reivindicación de este héroe de la nación, visualizando la importancia de su gesta marinera a través de la búsqueda de una narrativa cinematográfica construida como resultado de una ardua investigación académica, innovación y creación; siempre enfocados en la preservación de la identidad y la soberanía histórica de la Nación.

El rumbo de la producción

La estrategia de distribución del largometraje se centrará en un recorrido por los festivales internacionales de cine, utilizando el reconocimiento de estos certámenes como motor para la promoción de la producción.

Participar en el circuito internacional de cine es de vital importancia para una producción de esta magnitud, ya que otorga un sello de calidad y visibilidad global que permite a la película posicionar a la industria cinematográfica colombiana en el exterior, captando nuevas audiencias internacionales.

Adicionalmente, el ecosistema narrativo del proyecto se expande con el desarrollo de una serie web, la cual busca fidelizar a la audiencia y profundizar en el universo histórico y la importancia de nuestro máximo héroe naval colombiano.