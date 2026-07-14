Superintendencia comienza auditoría a la Licorera de Caldas por recursos de la Salud

SALUD

Luego de la visita a la Fábrica de Licores de Antioquia, la Superintendencia Nacional de Salud inició este martes una auditoría a la Industria Licorera de Caldas (ILC) para verificar que los recursos provenientes del monopolio de licores y del impuesto al consumo hayan sido generados, liquidados, declarados y transferidos correctamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La revisión abarcará la vigencia 2025 y el primer trimestre de 2026.

“Durante ese periodo, los equipos auditores analizarán información financiera, contable, administrativa y documental" con el fin de establecer si la entidad cumplió con las obligaciones legales relacionadas con la administración de estas rentas.

En ese sentido, Juan David Duque, superintendente delegado encargado para Entidades Territoriales, explicó que estos recursos son fundamentales para el sistema de salud.

“Una parte importante de los recursos que financian la salud de los colombianos proviene del monopolio de licores y del impuesto al consumo. Nuestra responsabilidad es verificar que esos recursos lleguen al sistema de salud conforme a la ley”, afirmó.

La Supersalud recordó además que las entidades sometidas a auditoría tienen la obligación de entregar la información solicitada de manera oportuna, veraz y pertinente.

Advirtió que el incumplimiento de este deber podría derivar en sanciones disciplinarias e incluso penales.

Una vez concluya la auditoría, la Industria Licorera de Caldas recibirá un informe técnico con los hallazgos de la inspección.

Cabe resaltar que si se detectan irregularidades, la Superintendencia adelantará las actuaciones administrativas correspondientes.

Esta revisión hace parte del Plan Anual de Auditorías de la Supersalud. En lo corrido de 2026, la entidad ya realizó una auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia y tiene previsto revisar más de 70 entidades que administran recursos destinados a financiar el sistema de salud.