Presidente Petro firmó decreto que oficializa salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia, Jorge Iván Cuervo (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficializa la salida de Jorge Iván Cuervo del Ministerio de Justicia y deja, en calidad de encargada hasta el final de su gobierno, a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

El decreto señala que, a partir del 14 de julio de 2026, se acepta la renuncia de Cuervo al cargo: “Aceptar, a partir del 14 de julio de 2026, la renuncia presentada por el doctor Jorge Iván Cuervo Restrepo al empleo de Ministro del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

Asimismo, dispone que “a partir del 14 de julio de 2026” se encargue del Ministerio de Justicia a Cielo Elainne Rusinque Urrego, “sin separarse de las funciones asignadas a su empleo actual” como superintendente de Industria y Comercio.

El último acto oficial de Jorge Iván Cuervo fue la rendición de cuentas de su gestión y el inicio del proceso de empalme del Ministerio de Justicia. En ese evento no hubo delegados del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Durante el balance, la cartera aseguró que “se realizaron 913 extradiciones, de las cuales el 64,8 % tuvieron como destino Estados Unidos”, una cifra que, según el Ministerio de Justicia, “supera las registradas durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque”.