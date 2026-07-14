Petro rechazó el asesinato de un colombiano en EE.UU. y exigió celeridad en la investigación

El presidente Gustavo Petro rechazó el asesinato de Joan Sebastián Durán, un colombiano de 26 años, que murió baleado a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, Estados Unidos: “Víctima de Estado, por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”.

Es de recordar que el incidente ocurrió en la mañana de ayer, 13 de julio, en Biddeford, una ciudad del sur de Maine, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal.

Su muerte ocurre luego de que la semana pasada un emigrante mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, muriera a manos del ICE en un incidente ocurrido en Texas.

Al respecto, Petro pidió mover los canales diplomáticos para lograr acelerar la justicia en el caso del joven colombiano.

“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio (...) Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.

Y lanzó una crítica sobre el asesinato: “Es víctima de estado por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales”.