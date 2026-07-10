“Gobernabilidad democrática”: propuesta del procurador Eljach a nuevo Gobierno y Congreso

En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Congreso de la República que se realizó en Cartagena, el Procurador General Gregorio Eljach, propuso al nuevo gobierno y al entrante Legislativo, buscar una gobernabilidad basada en la deliberación y el respeto institucional.

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“La gobernabilidad democrática no se agota en la legitimidad del origen electoral del Ejecutivo, sino que depende de manera estructural de su capacidad para articular una relación funcional y sostenida con el Congreso", dijo el Procurador Eljach.

​El Procurador recalcó que las ambiciosas reformas planteadas por el Ejecutivo electo —que abarcan el ajuste fiscal, la reestructuración estatal, la intervención en el sistema de salud y el rediseño de la política de seguridad— requieren obligatoriamente el aval de las dos cámaras legislativas.

“La transformación de las propuestas de campaña en política pública efectiva exige el tránsito por el procedimiento legislativo ordinario y que cualquier intento de esquivar este camino carecerá de validez jurídica” explicó el Procurador Gregorio Eljach.

​Frente a la marcada polarización que atraviesa el país, el jefe del Ministerio Público sostuvo que ninguna colectividad cuenta con las mayorías absolutas para imponer su agenda de manera unilateral.

​El Procurador General recordó que la autonomía de los poderes públicos debe coexistir armónicamente con la colaboración interinstitucional para cumplir los fines esenciales del Estado.

Y agregó que “la gobernabilidad democrática no depende exclusivamente de la voluntad política del presidente de la República, sino, en igual medida, de la disposición del Congreso para deliberar, y concretar acuerdos".

​Finalmente, el Procurador General instó a todos los sectores políticos a entender la oposición y las discrepancias ideológicas como componentes naturales del debate público, y no como barreras para el funcionamiento del Estado.

“Las diferencias ideológicas puedan tramitarse mediante mecanismos institucionales de deliberación y control, sin derivar en bloqueos permanentes ni en la sustitución de los canales ordinarios de decisión democrática” sostuvo el Procurador General.​​