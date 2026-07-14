Las madres que la guerra no pudo derrotar llegan al teatro del Delia con “Suite del Despertar”

Teatro

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, el teatro nuevamente será un espacio para la memoria, la reflexión y el encuentro. Precisamente desde ese propósito nace “Suite del Despertar”, una creación de Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, que llegará a la Sala Delia Zapata Olivella del 16 al 26 de julio.

Esta puesta en escena busca acercar al público a las historias humanas que han marcado la construcción de la paz en Colombia durante la última década. Su directora y dramaturga, Carolina Vivas, explica que la investigación que dio origen al montaje partió de una pregunta sencilla pero profunda: qué ha ocurrido en las regiones del país durante estos años de esfuerzos, avances, dificultades y desafíos alrededor de la reconciliación.

La respuesta la encontraron en los relatos de hombres y mujeres que han debido enfrentar las consecuencias de la guerra, pero que también han demostrado una extraordinaria capacidad para resistir, reconstruirse y seguir adelante.

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“Lo que le importa al teatro son las historias de seres humanos”, señala Carolina Vivas en dialogo con LO MÁS CARACOL. Decidió llevar al escenario personajes inspirados en esa Colombia que pocas veces aparece en las grandes ciudades, pero que ha cargado durante décadas el peso del conflicto armado.

En el centro de la historia aparecen dos mujeres. Dos madres que representan miles de historias reales. La primera emprende la búsqueda del cuerpo de su hijo desaparecido por la violencia. La segunda intenta recuperar a un hijo que le fue arrebatado por la guerra. A través de sus recorridos, la obra explora el dolor, la ausencia, la esperanza y la resistencia.

La propuesta dramática

Según Carolina Vivas, una de las reflexiones más poderosas del montaje tiene relación con uno de los logros surgidos tras la firma del acuerdo: la posibilidad de que muchas familias puedan buscar a sus seres queridos desaparecidos con apoyo institucional y no únicamente con sus propios esfuerzos.

Por eso, encontrar a un hijo, incluso cuando se trata de recuperar sus restos, se convierte en una victoria dolorosa, pero también en una expresión de justicia y dignidad.

Sin embargo, “Suite del Despertar” no se queda únicamente en el dolor de las víctimas. También dirige la mirada hacia las comunidades que han resistido a la violencia. Lideresas sociales, maestras rurales y mujeres comprometidas con sus territorios forman parte de una narración que resalta el papel de quienes han mantenido vivas las escuelas, los proyectos comunitarios y los sueños colectivos en medio de la adversidad.

La propuesta artística encuentra además una poderosa inspiración visual en el célebre “Guernica” de Pablo Picasso, obra emblemática que se exhibe en el Museo Reina Sofía de Madrid, España. Para Vivas, hablar de paz implica necesariamente hablar de la guerra, porque ambas realidades permanecen conectadas.

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De hecho, la directora retoma elementos simbólicos del cuadro para construir la puesta en escena. Las figuras femeninas que aparecen en la pintura, el sufrimiento de las madres, la fragmentación visual y la atmósfera de pesadilla son trasladados al lenguaje teatral mediante una propuesta minimalista y profundamente simbólica.

Planteamiento teatral

La obra también plantea una reflexión sobre el momento actual del país. En medio de las tensiones y polarizaciones que atraviesan la sociedad colombiana, “Suite del Despertar” busca acercar al público urbano a las realidades que durante años han vivido las comunidades más afectadas por el conflicto.

“Las estadísticas y los titulares no siempre permiten comprender el impacto humano de la guerra”, plantea la directora. Por eso, el teatro se convierte en una oportunidad para observar de cerca aquello que muchas veces permanece distante, para ponerse en el lugar del otro y recuperar la empatía.

Más allá de cualquier posición ideológica, el montaje plantea una pregunta esencial: ¿hasta cuándo la violencia seguirá siendo una respuesta posible en la sociedad colombiana?

La respuesta no llega en forma de discurso ni de consigna. Llega a través de las historias de personajes comunes, de madres que buscan, de comunidades que acompañan y de seres humanos que se niegan a renunciar a la vida.

La obra de teatro

Con una propuesta estética inspirada en el mundo de los sueños y las pesadillas, “Suite del Despertar” se presenta como una invitación a despertar de la espiral de violencia y a recordar que la paz, más que un documento firmado, es una construcción diaria que exige memoria, humanidad y compromiso.

La obra podrá verse entre el 16 y el 26 de julio en la Sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes, como una coproducción entre Umbral Teatro y el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en una temporada que coincide con la reflexión nacional sobre una década de esfuerzos por construir un país en paz.

Carolina Vivas Ferreira

Según el sitio oficial umbralteatro.com, es dramaturga, directora y actriz nacida en Bogotá. Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Maestra en Teatro de la Universidad de Antioquia. En 1991 funda con Ignacio Rodríguez, UMBRAL TEATRO, grupo de investigación - creación, que ha hecho presencia en la escena colombiana con montajes de grandes autores y obras de dramaturgia propia. Ha participado a nivel nacional e internacional en eventos artístico-académicos y festivales con el repertorio de Umbral Teatro. Ha recibido estímulos y reconocimientos como el Príncipe Klaus 2015, para asistir a la X Conferencia Mundial de Dramaturgas en Sudáfrica, el Premio Mujer de Teatro 2013, otorgado por la CCT y diversas Becas de Creación en Teatro y Dramaturgia, de IDARTES, Mincultura, Iberescena, entre otros.