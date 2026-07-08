El rock colombiano cuenta, desde 2012, con la banda cucuteña Droide

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En LO MÁS CARACOL, el vocalista de la banda Droide, Sebastián Castillo, relató que se trata de un proyecto musical que nació en Cúcuta en 2012 y más de una década después, quiere seguir consolidándose como una propuesta fresca y dinámica dentro del rock colombiano.

La historia de Droide comenzó cuando SebastiánCastillo y Manuel Torres,guitarrista líder, coincidieron en el colegio y descubrieron una conexiónprofunda a través de la música. Bandas como Radiohead,Nirvana y Pink Floyd marcaron sus primerasinfluencias y fueron el punto de partida para que ambos decidieran crear suspropias canciones. Desde entonces, la química musical entre ellos ha sido elmotor que mantiene vivo a Droide.

El estilo de la banda se caracteriza porjugar con contrastes sonoros: dinámicas suaves que explotan en momentos defuerza y energía, siguiendo la tradición de grupos como Nirvana y Radiohead, que han sabido explorar cambios de tempo yatmósferas. Aunque la mayoría de sus composiciones son en español, también hanincursionado en inglés, con tres canciones de su repertorio.

El nombre de la banda tiene un origencurioso. Inspirados en la canción “ParanoidAndroid” de Radiohead,decidieron rendirle homenaje eliminando las letras “A” y “N” de la palabra“Android”, quedando finalmente como Droide.

En cuanto a producción, la agrupación hamantenido un ritmo constante. Desde noviembrede 2025, cuando lanzaron su primer sencillo “Aléjate”, han publicado una canción mensual sin falta. A lafecha ya cuentan con siete temas disponibles, entre ellos “Sangre”, “Tradeoff”, “Descansar”,“Cuando las paredes llegan”, “Goodbye” y “Viajando a la luna”, este último su más recientelanzamiento. El objetivo inmediato es completar un álbum de diez canciones,cuya publicación está prevista para agostoo septiembre de 2026.

Pero los sueños de Droide van más allá de los estudios degrabación. La agrupación busca abrirse espacio en los grandes festivales deColombia y del mundo. Entre sus metas está participar en escenarios como Altavoz en Medellín, Rock al Parque en Bogotá, Estéreo Picnic, y el FIURA en Cali, entre otros. Estosespacios representan para ellos la oportunidad de mostrar su propuesta apúblicos más amplios y consolidar su presencia en la escena musical.

La banda está conformada por Sebastián Castillo en la voz, Manuel Torres en la guitarra líder, David García (Toto) en la batería, tambiénintegrante de The Crawler, y DanielVelázquez (El Bicho) en el bajo, reconocido por su trabajo con Margarita Siempre Viva. En redes sociales, Droide mantiene contacto con su audiencia principalmente a través de Instagram (@droidemusic), donde anuncian sus lanzamientos y conciertos.

Con disciplina, constancia y una clara visión de futuro, Droide se perfila como una de las agrupaciones emergentes más prometedoras del rock colombiano. Su capacidad de reinventarse, de mantener un ritmo de producción sostenido y de proyectarse hacia escenarios internacionales, los convierte en un nombre que seguramente seguirá resonando en la música alternativa del país.