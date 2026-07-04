Del conflicto al humor: obra teatral que convierte dramas familiares en reflexión sobre tolerancia

Teatro

En Bogotá se estrenó y comenzó temporada la obra teatral “Navidad de Mierda”, comedia que puesta en cartelera del Teatro Nacional Leonardus, uno de los escenarios más bellos y reconocidos de la capital. La obra, que ya ha cosechado éxito internacional, llegó al país bajo la producción del Teatro Nacional y con un elenco integrado por Katherine Vélez, Ernesto Benjumea, Luna Baxter y Víctor Tarazona.

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Esta obra está basada en “Nunca he estado en Dublín”, del dramaturgo español Markos Goikolea Unzalu, pero fue adaptada para la realidad colombiana por la directora Carolina Mejía. Según explicó en LO MÁS CARACOL la protagonista Katherine Vélez, la versión local traslada la historia a una familia contemporánea del país, conservando la esencia del texto original, pero acercando los conflictos y las situaciones a un contexto mucho más cercano para el público colombiano.

Más allá de la comedia, la obra plantea una reflexión sobre la convivencia en tiempos de diferencias. A través de una reunión navideña, los personajes exponen sus propias verdades, temores y contradicciones. La historia sugiere que la armonía familiar no depende de pensar igual, sino de aceptar las visiones de los demás con respeto y tolerancia, un mensaje que cobra especial relevancia en la realidad social del país.

Para Ernesto Benjumea, el verdadero centro de la historia no son las discusiones tradicionales sobre política, religión o fútbol, sino las mentiras que cada personaje construye para enfrentar sus dificultades. La trama muestra cómo una familia aprende a convivir con las ilusiones, negaciones y autoengaños de sus integrantes, en un ejercicio de comprensión que oscila entre la complicidad, el afecto y el humor.

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Los cuatro personajes arrastran conflictos profundos. Humberto, interpretado por Ernesto Benjumea, enfrenta la pérdida de estabilidad económica mientras se refugia en discursos de autosuperación. El personaje de Katherine Vélez es una mujer marcada por la ludopatía y un carácter dominante. A ellos se suman Martín, interpretado por Víctor Tarazona, atrapado en una relación sentimental dañina, y Elena, encarnada por Luna Baxter, quien regresa de Londres después de varios años de distancia y con una realidad difícil de aceptar para su familia.

“Navidad de Mierda” se presenta en el Teatro Nacional Leonardus de Bogotá, con funciones los jueves y viernes a las 8:30 de la noche, y los sábados a las 6:00 y 8:00 de la noche. Se trata de la primera vez que esta obra se monta en Colombia y, según sus protagonistas, la respuesta del público durante el estreno ha sido tan positiva que todavía no existe una fecha definida para el cierre de temporada. Una invitación a reír, reflexionar y reconocer que, detrás de cada familia, siempre hay historias que pocas veces se cuentan en voz alta.