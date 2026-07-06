Giovanni Parra y el cuarteto Q-Arte: un viaje sonoro entre tango y música colombiana

Música

En LO MÁS CARACOL dialogamos con el bandoneonista colombiano Giovanni Parra, quien acaba de presentar su más reciente producción discográfica titulada Q-Artango, un proyecto que une la fuerza expresiva del bandoneón con la elegancia del cuarteto de cuerdas Q-arte. Reveló no solo los detalles musicales del álbum, también la pasión y el compromiso de Parra con la música independiente en Colombia.

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El álbum Q-Artangosurge como un homenaje al cuarteto Q-Arte,agrupación integrada por Santiago Medinay Liz García en los violines, Sandra Arango en la viola y Diego García en el violonchelo. Esteformato clásico, que se remonta a los tiempos de Haydn, ha sido revitalizado por Cuarte en Colombia,consolidándose como uno de los más importantes de Latinoamérica. Su trayectoriaincluye estrenos de compositores como BlasEmilio Atehortúa y la mexicana GabrielaOrtiz, lo que demuestra su compromiso con la música contemporánea.

La idea del disco nació en junio del añopasado, cuando Giovanni fue invitado al concierto de celebración de los 15 añosde Cuarte en el Teatro Mayor Julio MarioSanto Domingo. Allí interpretó tres obras adaptadas especialmente parala ocasión. El éxito de esa colaboración motivó a ambos a grabar un álbumcompleto, que finalmente se materializó en enero de este año en la Florida Atlantic University, bajo laproducción del ingeniero de sonido colombiano AlejandroSánchez Amper, radicado en Boca Ratón, Estados Unidos.

Q-Artangoreúne diez inerpretaciones, todas de la autoría de Giovanni. Entre ellas sedestacan títulos como Milonguín,Bambuquilla y Tangolazo, que ya habían sido lanzados en versionesanteriores con el quinteto de Giovanni Parra, pero que ahora se presentan conun nuevo aire gracias al formato de cuarteto de cuerdas. Además de tangos y milongas, el álbum incluye géneros tradicionales colombianos como el pasillo,el bambuco y la danza, reflejando la diversidad y riqueza de la propuestamusical de Parra.

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El concepto del disco, según explicó Giovanni, no se limita al tango. Su intención fue plasmar su personalidadmusical, que siempre ha estado marcada por la exploración de ritmoscolombianos. El orden de las interpretaciones fue pensado para generar una “curva emocional”que acompañe al oyente en un recorrido de 45 minutos lleno de contrastes y matices.

En cuanto a la distribución, el álbum yaestá disponible en todas las plataformas digitales, lo que permite que se escuche en cualquier parte del mundo apenas minutos después de su lanzamiento. Sin embargo, Giovanni insiste en la importancia del formato físico.

Hace apenasunas semanas mandó a producir los CDs, convencido de que la experiencia deescuchar música en un disco, acompañado de un cuadernillo con informacióndetallada sobre los intérpretes y el proceso creativo, sigue siendoinsustituible.

Con más de 25 años de trayectoria musical, Giovanni Parra ha consolidado una carrera con estudios en Buenos Aires, trabajar en Argentina durante cinco años y recorrer escenarios en Estados Unidos y Europa. Su quinteto ha producido seis álbumes, cinco de ellos nominados al Latin Grammy, y ahora suma esta séptima producción que reafirma su lugarcomo uno de los músicos independientes más destacados de Colombia.

Finalmente, Giovanni recordó laimportancia de las redes sociales y su página oficial www.giovanniparra.com, dondeademás de audios y videos, los interesados pueden descargar partituras demanera libre. “Siempre me ha interesado distribuir estas músicas para quelleguen a más públicos”, afirmó, subrayando su compromiso con la difusióncultural.

Q-Artango no es solo un álbum: es un puente entre el tango y la música colombiana, entrela tradición y la innovación, y sobre todo, entre un artista independiente y unpúblico que cada vez más busca propuestas auténticas y profundas. GiovanniParra lo resume con sencillez: “Se trata de enamorar al oyente, de invitarlo aescuchar con atención y disfrutar de la música como un concepto completo”.