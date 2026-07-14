Incautan arma de fuego sin documentación en Río Viejo, sur de Bolívar

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años, natural de Maicao (La Guajira), quien fue sorprendido en vía pública cuando caminaba hacia la zona rural del municipio de Río Viejo, presuntamente con la intención de realizar actividades de caza.

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Durante el procedimiento de registro a persona, los policías le hallaron en su poder una escopeta con culata de madera y cañón metálico, así como una caja que contenía 20 cartuchos calibre 22, elementos que transportaba en un costal de color blanco.

El capturado fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la Fiscalía 28 Seccional de Simití por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía Nacional recordó que la caza ilegal representa una grave amenaza para la biodiversidad del departamento, afecta el equilibrio de los ecosistemas y pone en riesgo la conservación de las especies de fauna silvestre que hacen parte del patrimonio natural de Colombia.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “En lo corrido del año hemos logrado 62 capturas por delitos relacionados con el tráfico de fauna silvestre y 139 capturas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Continuaremos desarrollando acciones contundentes para proteger la vida, la biodiversidad y la seguridad de todos los bolivarenses.”

La institución invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la fauna silvestre o represente un riesgo para la seguridad, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y la convivencia en el departamento de Bolívar.