Femusica reunió a 1.600 asistentes y fortalece la apuesta de Cartagena por el turismo religioso

El encuentro hace parte de la agenda de turismo religioso que viene impulsando la Administración Distrital del alcalde Dumek Turbay Paz, mediante un trabajo articulado desde entre gestora social Liliana Majana, desde la Oficina de Gestión Social, Corpoturismo y la Arquidiócesis promoviendo espacios y experiencias que permiten mostrar una Cartagena que, además de sus atractivos tradicionales, también tiene en su patrimonio, su historia y sus tradiciones de fe una oportunidad para mover visitantes y fortalecer este segmento turístico.

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“Cartagena de Indias sigue avanzando en su agenda de turismo religioso. Hoy vivimos un evento maravilloso que hace parte de esos encuentros que anualmente vivimos en la ciudad y que permitió darle la bienvenida a cerca de 1.600 asistentes que, a través de siete bandas nacionales e internacionales, pudieron vivir un momento muy importante de oración a través de la música”, destacó Liliana Rodríguez, presidenta de Corpoturismo.

Desde las 3:00 de la tarde, cartageneros y visitantes comenzaron a llegar al Patio de Banderas para disfrutar de una programación que combinó música, oración, reflexión y encuentro. Durante la jornada se habilitaron también zonas de experiencias y emprendimientos, que hicieron parte de la oferta dispuesta para los asistentes.

La convocatoria trascendió las fronteras de Cartagena, con la llegada de visitantes procedentes de diferentes lugares de Colombia y del mundo, entre ellos Venezuela, México y República Dominicana, así como colombianos llegados de Barranquilla, Santander, Bogotá entre otras ciudades, además de cientos de cartageneros que se sumaron a esta experiencia de fe en el corazón de La Heroica.

La cuota artística de esta duodécima edición estuvo encabezada por una nómina nacional e internacional que hizo de la música el lenguaje central de esta experiencia de fe. La programación contó con la participación de Jesús Coronel, el Ministerio Fuego y Vida, de Barranquilla; la cantante venezolana Mariana Salas; el artista colombiano Yamid Cuéllar, reconocido por sus propuestas en los géneros pop rock y balada; y tuvo como presentación estelar a Alfareros, agrupación de República Dominicana y uno de los referentes de la música católica en América Latina. Sus presentaciones llevaron al escenario diferentes expresiones de la música católica y acompañaron una jornada en la que la alabanza, la oración y la celebración fueron protagonistas.

“Para nosotros como Femusica es muy importante la articulación que tenemos con la Alcaldía de Cartagena y con Corpoturismo, porque queremos seguir poniendo nuestro granito de arena para hacer de Cartagena una ciudad líder en turismo religioso. Femusica es una plataforma para artistas católicos, pero además es una experiencia de fe que reúne no solamente a cartageneros, sino a turistas que vienen de otras partes del mundo y también de Colombia”, dijo Olga Lucía Camargo, coordinadora general de Femusica 2026.

El festival tuvo como escenario el Centro de Convenciones, en medio de la riqueza patrimonial del Centro Histórico. Lugares emblemáticos como el Parque Centenario, las Ánimas y la Torre del Reloj hicieron parte del entorno de esta jornada, con la Torre del Reloj iluminada de color naranja como parte de la experiencia.

Desde la Arquidiócesis de Cartagena, el padre Rafael Salazar, asesor del movimiento Jornadas de Vida Cristiana, encargado de la organización, destacó el valor de Femusica como una experiencia que permite acercar la fe a la historia y al patrimonio religioso de la ciudad.

“El turismo religioso se ha convertido en un medio para que vivamos y conozcamos nuestra ciudad Cartagena, con sus hermosos templos, especialmente en el Centro Histórico de nuestra gran ciudad amurallada. Cartagena abre también sus puertas para que, a través de este turismo religioso, vivamos una experiencia distinta y acogedora de la fe”.

La presencia de visitantes de otros territorios y la participación de cientos de cartageneros reflejó el alcance de una jornada que, además de reunir a la comunidad alrededor de la música católica, permitió mostrar una faceta diferente de Cartagena como destino.

“Para todos los cartageneros es de mucho orgullo porque Cartagena, además de ser una ciudad turística, también es una ciudad que se mueve por la fe. Cartagena no es solamente playas, sino que también es una oportunidad para mostrar toda nuestra fe” manifestó Eulyn Carrillo, asistente.

Con esta nueva edición, Femusica se suma a la agenda de experiencias que contribuyen a diversificar la oferta turística de Cartagena y a mostrar una ciudad que, además de sus playas, gastronomía y patrimonio, cuenta con una historia religiosa y cultural que puede ser vivida por propios y visitantes.

La Administración Distrital continuará impulsando, a través de sus diferentes dependencias y de la mano de Corpoturismo y los actores del sector, iniciativas que permitan fortalecer el turismo religioso y proyectar a Cartagena de Indias como un destino de experiencias diversas, donde la fe, la cultura, el patrimonio y la tradición también hacen parte de su identidad turística.