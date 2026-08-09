Capturados tres hombres que pretendían apoderarse a la fuerza de una finca en Bolívar

Lo que comenzó como una jornada aparentemente tranquila en la finca Las Margaritas, ubicada en el corregimiento de Higueretal, zona rural de San Cristóbal, Bolívar, terminó con presencia policial, tres capturas y un arma de fuego incautada.

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Según información conocida por las autoridades, el administrador del predio acudió a la Policía y manifestó que tres hombres habían llegado hasta la finca asegurando que el inmueble les pertenecía y exigiéndole que abandonara el lugar. La situación generó mayor preocupación porque, presuntamente, uno de ellos portaba un arma de fuego.

Los uniformados realizaron las coordinaciones con el propietario del inmueble, quien autorizó el ingreso de la Policía. Una vez en la finca, ubicaron a un hombre de 69 años cuyas características coincidían con las suministradas inicialmente.

Durante un registro personal, los policías le encontraron en la pretina del pantalón un revólver Smith & Wesson calibre .38, con capacidad para siete cartuchos y tres municiones sin percutir. De acuerdo con el reporte policial, el hombre no presentó documentación que acreditara la legalidad del porte o tenencia del arma.

En la parte posterior de la vivienda fueron encontrados los otros dos hombres, de 22 y 43 años, quienes también fueron capturados. El procedimiento dejó así tres personas a disposición de las autoridades: una por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y las otras dos por presunta perturbación de la posesión sobre inmueble.

“La rápida reacción de nuestros policías permitió atender oportunamente el llamado ciudadano y evitar que esta situación pudiera escalar. Invitamos a la comunidad a resolver cualquier controversia sobre propiedades a través de las autoridades competentes y nunca mediante amenazas, intimidaciones o el uso de armas de fuego”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El arma, las tres municiones y los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso y determinará las responsabilidades individuales en estos hechos.