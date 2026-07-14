DATT advierte que inmovilizará vehículos abandonados en El Socorro

En atención a una solicitud presentada por la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio El Socorro, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a través de su equipo de Educación Vial, llevó a cabo una jornada de sensibilización e inspección a vehículos que permanecen en estado de abandono sobre la vía pública.

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La actividad tuvo como objetivo concienciar a los propietarios sobre la importancia de retirar estos automotores de las calles, teniendo en cuenta que su permanencia obstaculiza la movilidad de vehículos y peatones, afecta la seguridad vial, propicia el deterioro del espacio público y genera inconformidad entre los habitantes del sector.

Durante la jornada, el equipo de Educación Vial del DATT dialogó con los propietarios de los vehículos abandonados, atendió las inquietudes de la comunidad e inspeccionó los vehículos reportados. Asimismo, recordó a sus conductores las disposiciones vigentes relacionadas con la ocupación indebida del espacio público y las consecuencias que acarrea el abandono de vehículos en las vías.

El DATT informó a la comunidad que la jornada hace parte de una primera fase de sensibilización. Posteriormente, se adelantarán operativos de control para verificar el cumplimiento de la normatividad por parte de los propietarios de los vehículos inspeccionados.

La entidad reiteró su compromiso con la atención oportuna de las solicitudes de la ciudadanía y aseguró que continuará desarrollando acciones de sensibilización, inspección y control para fortalecer la seguridad vial, mejorar la movilidad y contribuir a la recuperación del espacio público en los diferentes barrios de Cartagena.