Continúa la búsqueda de los cartageneros desaparecidos en México

La angustia y la incertidumbre no doblegan la esperanza de las familias de Cristian Guerrero González, de 33 años, y Carlos César Colón Campo, de 41 años, de quienes no se tiene rastro desde el 23 de octubre de 2024. Con un clamor que se intensifica cada día, sus seres queridos enviaron un mensaje contundente al asegurar que no se cansarán de tocar puertas institucionales ni de alzar la voz hasta obtener respuestas claras sobre su paradero.

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Ambos trabajadores, oriundos de la capital de Bolívar y con experiencia en la zona industrial de Mamonal, habían viajado al estado de San Luis Potosí, en México, bajo un contrato laboral con la multinacional Alfran. Sin embargo, la última comunicación con ellos se registró ese miércoles, 23 de octubre de 2024, cuando se encontraban en el municipio de Villa de Reyes; desde entonces, sus familias viven una batalla constante contra el desespero.

Nidia Guerrero, hermana de Cristian, y Carmen Colón, hermana de Carlos, han liderado incansablemente este llamado público. Las familias han denunciado el hermetismo y la falta de avances por parte de las autoridades investigativas mexicanas, pero destacan que sí han contado con el respaldo de la administración local.

En cuanto al apoyo gubernamental, si bien el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se ha apersonado de la situación y ha respaldado las gestiones institucionales ante las autoridades consulares, las familias insisten en que este esfuerzo no puede detenerse ahí.

Las hermanas recalcaron que seguirán buscando sin descanso y clamaron por un apoyo contundente del Gobierno nacional y de la Cancillería para que el caso no quede en el olvido, exigiendo que se mantenga una presión real sobre el gobierno mexicano hasta que Cristian y Carlos regresen a casa.