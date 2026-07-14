Cárcel a presunto homicida de un menor de edad en Cartagena

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías de Cartagena (Bolívar), impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Velceiro David Zúñiga Navarro, alias El Cachi, presuntamente implicado en el asesinato de un menor de edad.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de julio en el barrio La Candelaria durante una riña, al parecer, generada por cruzar una de las llamadas fronteras invisibles.

Se cree que el procesado disparó en reiteradas ocasiones contra una menor, de 16 años. Aunque la víctima fue trasladada a un centro médico, la gravedad de las heridas le produjo la muerte.

Ciudadanos que se percataron de lo sucedido detuvieron a El Cachi, de 20 años, y lo entregaron a la Policía Nacional, quienes materializaron su captura en flagrancia. Los uniformados entregaron al hombre a la Fiscalía para su judicialización.

En audiencias preliminares un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar le imputó el delito de homicidio, cargo que no aceptó.