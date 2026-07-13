Papa León XIV nombra a Pbo. Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó

Jericó, Antioquia

El papa León XIV nombró al sacerdote Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó, en el suroeste antioqueño. Hasta ahora, el presbítero se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte y del Cibercolegio UCN.

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien presentó su renuncia al cumplir los 75 años de edad, conforme a lo establecido por el Código de Derecho Canónico, luego de ejercer como obispo de esa diócesis desde 2013.

El nuevo obispo nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro, Antioquia, fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos y realizó estudios en Filosofía y Teología, además de especializaciones en Gerencia Educativa y Pedagogía de la Virtualidad. También adelantó estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Durante su ministerio ha sido vicario parroquial en Amalfi, promotor vocacional, delegado de Pastoral Misionera, delegado de Pastoral Social, capellán del SENA en Bogotá, párroco en Gómez Plata y miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Desde 2015 ejercía como rector general y representante legal de la Fundación Universitaria Católica del Norte.

La Diócesis de Jericó, creada en 1915, tiene jurisdicción sobre 15 municipios del suroeste antioqueño: Andes, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Pueblorrico, Salgar, Támesis, Tarso y Valparaíso.

Esta jurisdicción eclesiástica es reconocida por ser la tierra natal de Santa Laura Montoya, primera santa colombiana, y de los beatos Juan Bautista Velásquez Peláez y Jesús Aníbal Gómez Gómez. Con este nombramiento, la diócesis inicia una nueva etapa pastoral bajo la conducción de monseñor Diego Luis Rendón Urrea.