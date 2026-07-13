Exasesor del Fondo Adaptación denunció a Angie Rodríguez tras acusarlo de envenenarla

Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, presentó una denuncia penal contra la directora de esa entidad, Angie Lizeth Rodríguez, por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal, luego de que ella lo acusara de haber intentado envenenarla.

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A través de un comunicado divulgado por su apoderado, Ospino informó que acudió a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las declaraciones realizadas por Rodríguez en distintos medios de comunicación y la denuncia que interpuso en su contra, al considerar que carecen de sustento probatorio.

“La denuncia tiene como propósito que la Fiscalía adelante una investigación objetiva, integral e imparcial de los hechos, a fin de establecer la inexistencia de sustento probatorio frente a las acusaciones formuladas”, señaló la defensa del exasesor.

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Según el comunicado, Ospino sostiene que los señalamientos han afectado su honra, su entorno familiar y su seguridad, por lo que decidió acudir a los mecanismos judiciales para que los hechos sean esclarecidos.

La denuncia de Angie Rodríguez

De acuerdo con información revelada por Cambio, el caso se originó por una denuncia que Angie Lizeth Rodríguez presentó ante la Fiscalía el pasado 29 de mayo por el presunto delito de tentativa de homicidio. En ese documento señaló a Miguel Ospino, entonces asesor del Fondo Adaptación, de un supuesto intento de envenenamiento.

Según publicó Cambio, Rodríguez aseguró en su denuncia: “De manera recurrente y casi diaria, Ospino me suministró pastillas y golosinas (gomas) de procedencia desconocida (…) aseguraba que dichas pastillas eran vitaminas recomendadas por su hermano, a quien describía como médico. Como consecuencia directa de la ingesta recurrente de esas sustancias a lo largo de estos meses, comencé a experimentar un grave desmejoramiento en mi salud física, mental y conductual”.

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Rodríguez también ha denunciado públicamente un presunto caso de espionaje en su contra y ha hecho referencia a supuestas “misiones secretas” con el ELN.