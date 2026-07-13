El negocio de la atención: ¿cómo se compite por nuestro tiempo?
En este especial exploramos cómo plataformas, algoritmos, publicidad e inteligencia artificial compiten por captar nuestra atención.
El negocio de la atención: ¿cómo se compite por nuestro tiempo?
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¿Cuántas veces al día revisas tu celular sin darte cuenta? ¿Quién decide lo que aparece en tus redes sociales o por qué una plataforma siempre tiene algo más para mostrarte? En este especial exploramos cómo plataformas, algoritmos, publicidad e inteligencia artificial compiten por captar nuestra atención.