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01 may 2026 Actualizado 18:45

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Antártida: poder, ciencia y futuro global

Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan: Antártida: poder, ciencia y futuro global.

El estrecho de Gerlache separa el archipiélago Palmer de la península Antártica, frente a la isla Anvers. La península Antártica es una de las zonas del planeta que se calienta más rápidamente.

El estrecho de Gerlache separa el archipiélago Palmer de la península Antártica, frente a la isla Anvers. La península Antártica es una de las zonas del planeta que se calienta más rápidamente. / Ashley Cooper

El estrecho de Gerlache separa el archipiélago Palmer de la península Antártica, frente a la isla Anvers. La península Antártica es una de las zonas del planeta que se calienta más rápidamente.

Caracol Radio

La Antártida parece lejana… pero su impacto no lo es. Es el continente que regula el clima del planeta, donde se estudia el futuro de la Tierra y lugar donde Colombia está presente. En este especial viajamos al continente blanco para entender qué está en juego y el papel de nuestro país en este escenario global.

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