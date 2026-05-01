Antártida: poder, ciencia y futuro global

El estrecho de Gerlache separa el archipiélago Palmer de la península Antártica, frente a la isla Anvers. La península Antártica es una de las zonas del planeta que se calienta más rápidamente. / Ashley Cooper

La Antártida parece lejana… pero su impacto no lo es. Es el continente que regula el clima del planeta, donde se estudia el futuro de la Tierra y lugar donde Colombia está presente. En este especial viajamos al continente blanco para entender qué está en juego y el papel de nuestro país en este escenario global.

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