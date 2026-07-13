Camioneta fuera de control se estrella contra un poste y desata el caos en Crespo

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el barrio Crespo, al norte de Cartagena, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo y colisionara de manera violenta, generando momentos de pánico entre los residentes y transeúntes de la zona. El fuerte impacto provocó considerables daños materiales tanto en el automotor involucrado como en la infraestructura pública del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Testigos del hecho señalaron que la velocidad y una presunta maniobra inesperada habrían sido los detonantes para que el vehículo terminara subiéndose a la acera e impactando contra las estructuras cercanas. Vecinos y comerciantes del área salieron de inmediato ante el fuerte estruendo, temiendo inicialmente que se presentaran víctimas mortales debido a la gravedad de los daños visibles en la carrocería de la camioneta.

Al lugar de los hechos llegaron las autoridades de tránsito de la ciudad y patrullas de la Policía Metropolitana para acordonar el sitio, regular la movilidad en la vía afectada y adelantar el croquis técnico del accidente. Los organismos de socorro evaluaron el estado del conductor y de los posibles ocupantes en el sitio, mientras las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y establecer si hubo fallas mecánicas o impericia al volante.