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13 jul 2026 Actualizado 16:34

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Camioneta fuera de control se estrella contra un poste y desata el caos en Crespo

El accidente dejó grave daños materiales

Así quedó el lugar de los hechos. // Colprensa

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Así quedó el lugar de los hechos. // Colprensa
Cartagena
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el barrio Crespo, al norte de Cartagena, luego de que el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo y colisionara de manera violenta, generando momentos de pánico entre los residentes y transeúntes de la zona. El fuerte impacto provocó considerables daños materiales tanto en el automotor involucrado como en la infraestructura pública del sector.

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Testigos del hecho señalaron que la velocidad y una presunta maniobra inesperada habrían sido los detonantes para que el vehículo terminara subiéndose a la acera e impactando contra las estructuras cercanas. Vecinos y comerciantes del área salieron de inmediato ante el fuerte estruendo, temiendo inicialmente que se presentaran víctimas mortales debido a la gravedad de los daños visibles en la carrocería de la camioneta.

Al lugar de los hechos llegaron las autoridades de tránsito de la ciudad y patrullas de la Policía Metropolitana para acordonar el sitio, regular la movilidad en la vía afectada y adelantar el croquis técnico del accidente. Los organismos de socorro evaluaron el estado del conductor y de los posibles ocupantes en el sitio, mientras las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y establecer si hubo fallas mecánicas o impericia al volante.

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