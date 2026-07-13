Asesinan en el barrio Olaya Herrera a hombre que llevaba un mes fuera de la cárcel

Un nuevo hecho de sangre sacude al sector suroriente de Cartagena. La Policía Metropolitana entregó los primeros detalles relacionados con el asesinato de Yoiner Toloza, un hombre que había recuperado su libertad hace apenas un mes tras permanecer recluido en un centro penitenciario. El ataque sicarial se perpetró en las calles del barrio Olaya Herrera, zona donde las autoridades han intensificado las labores de vigilancia en las últimas semanas.

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De acuerdo con las primeras indagaciones y la recolección de testimonios en el lugar de los hechos, el hombre fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le propinaron múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de manera inmediata. La institución señaló que el occiso presentaba un prontuario por diferentes delitos, por lo que la principal hipótesis apunta a una retaliación vinculada a su pasado judicial.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió los actos urgentes y procedió con la inspección técnica del cadáver para su posterior traslado a las dependencias de Medicina Legal. Por su parte, los cuadrantes de la Policía Nacional desplegaron un plan candado en los sectores aledaños para identificar y capturar a los responsables materiales del homicidio, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a aportar información confidencial a través de la línea de emergencia 123 que permita esclarecer el caso.