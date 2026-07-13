Asesinan a Miguel Mena en medio de las festividades de la Virgen del Carmen en los Montes de María

Un trágico hecho empañó las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen en El Carmen de Bolívar. En las últimas horas se registró el homicidio de Miguel Mena, un ciudadano que fue atacado con arma de fuego en medio de las actividades festivas que se adelantan en este municipio bolivarense, generando conmoción y dolor entre sus familiares y allegados, quienes lamentan profundamente su partida de forma violenta.

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De acuerdo con las primeras versiones de los testigos y el reporte de las autoridades de policía, la víctima se encontraba disfrutando de los eventos programados en el marco de esta tradicional fiesta religiosa cuando fue interceptada por personas armadas. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra Mena, causándole heridas de gravedad que terminaron segándole la vida en el lugar de los hechos.

Unidades de la Policía de Bolívar y personal de investigación judicial llegaron al sitio para realizar el acordonamiento de la zona, iniciar la recolección de material probatorio y ejecutar la inspección técnica del cadáver. Las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los autores materiales de este ataque, al tiempo que hicieron un llamado a la tolerancia y a la celebración en paz durante el desarrollo de estas festividades populares en la localidad.