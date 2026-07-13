ANT responde a críticas del equipo de empalme y defiende convenio con la SAE para tierras

AME5323. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/10/2024.- Fotografía del 1 de octubre de 2024 del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, hablando durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). A pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro ha avanzado más que otras administraciones en la deuda histórica del reparto de tierras, la meta de repartir 7 millones de hectáreas aún es lejana, aunque desde el Gobierno aseguran a EFE que el compromiso es cumplir. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, respondió a los señalamientos realizados por el comité de empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sobre el convenio suscrito entre la entidad y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mecanismo utilizado para la adquisición y entrega de predios en el marco de la Reforma Agraria.

A través de una declaración pública, Harman defendió la legalidad del acuerdo y aseguró que este cuenta con respaldo jurídico, fiscal y constitucional.

“El convenio con la SAE cuenta con todas las garantías jurídicas, fiscales y constitucionales, y ha permitido avanzar en la Reforma Agraria con seguridad jurídica”, afirmó.

El papel de los recursos entregados a la SAE

El funcionario explicó que los recursos transferidos a la SAE funcionan como una garantía frente a eventuales procesos judiciales que puedan afectar la titularidad de algunos predios.

Según detalló, en caso de que una decisión judicial revierta la situación jurídica de una finca, el mecanismo contempla la devolución del valor equivalente al terreno y no del predio en sí, con el propósito de proteger a las familias campesinas beneficiarias.

“El pago que le hicimos a la SAE ha funcionado como un fondo de garantías de cualquier acción judicial sobre la relación de esas fincas. Para que en un reversar jurídico se le devuelva la plata equivalente a la tierra y no la tierra. Por el contrario se defina la situación jurídica de los campesinos”, señaló.

Señalamientos al comité de empalme

Harman también cuestionó las críticas realizadas al convenio y aseguró que estas podrían tener consecuencias sobre el proceso de recuperación de tierras.

“Hoy con ese manto de duda lo que están buscando es regresarle la tierra a la mafia”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado al próximo gobierno para definir su posición frente a las políticas de acceso a tierras impulsadas durante la actual administración.

“Invito al nuevo Gobierno a definir si respaldará estos avances o permitirá que se reviertan los esfuerzos por recuperar estos bienes para el país”, agregó.