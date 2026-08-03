Gobierno defiende contratos para vías en la Guajira: Gobierno Entrante pide no firmar convenios

La ministra de Transporte saliente, María Fernanda Rojas, respondió los cuestionamientos de la ministra entrante designada, Elsa Noguera, tras sus críticas a la adjudicación de 10 contratos de obra y seis de interventoría para en La Guajira por cerca de $3,2 billones de pesos y a la baja ejecución presupuestal en las vías terciarias del país.

Para Noguera, la suscripción de estos contratos comprometería recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035.

Por su parte, Rojas defendió la adjudicación de los contratos, asegurando que no son decisiones improvisadas, sino parte de una planificación rigurosa iniciada en 2025.

Destacó que los procesos siguieron las normas, garantizando transparencia y respondiendo al mandato de la Corte Constitucional de invertir en dicho departamento.

“En este caso, se realizó la licitación pública con todas las garantías (participar en firmas con toda la capacidad técnica, jurídica y financiera). Se cumple además con la sentencia T- 302 de 2017 que ordena inversiones en la guajira desde hace 9 años y este proceso se realizó con estricto cumplimiento del mandato de la mesa del Messep. Espero que pueda informarse ustedes es importante proceso para las comunidades de Riohacha, Maicao, Manaure Y Uribia”, aseguró Rojas en su cuenta de X.

Gobierno entrante pide no firmar los contratos

Sobre este tema, El Equipo de Empalme del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, le solicitó al Gobierno saliente abstenerse de suscribir estos contratos, al considerar que una decisión de esa magnitud, a pocos días del cambio de Gobierno, debe ser evaluada por la administración entrante.

“Los colombianos tienen derecho a preguntarse por qué una contratación de esta magnitud se adelanta cuando restan apenas unos días para el cambio de gobierno. Un gobierno que está por terminar debería concentrarse en garantizar una transición ordenada y transparente, no en acelerar contrataciones multimillonarias que deberán ser administradas por quienes aún no han asumido funciones”, indica el comunicado.

Por último, la ministra María Fernanda Rojas señaló que la falta de claridad de Elsa Noguera se debe a su inasistencia al proceso de empalme: “Si hubiera asistido al empalme, junto con el equipo que nos informaron que iba a asistir, tendría la información clara”, expresó.

Además, informó que toda la información referente a los procesos de contratación se encuentra disponible en el informe de empalme publicado por el Departamento Nacional de Planeación, en las rendiciones de cuentas del Sector Transporte, y también estará en su informe de gestión sectorial.