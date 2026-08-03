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03 ago 2026 Actualizado 05:33

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Orden Público

Atentado con explosivo en estación de Policía de Íquira, Huila: 2 uniformados afectados

En la zona tienen injerencia criminal los Frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Imagen de referencia de reclutamiento forzado. Foto: Getty Images.
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Un artefacto explosivo fue lanzado la noche de este domingo, 2 de agosto, en las inmediaciones de la unidad policial del municipio de Íquira, Huila.

Según los reportes desde la zona, dos uniformados de la policía presentaron aturdimiento como consecuencia de la onda explosiva.

Noticia en desarrollo...

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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