Atentado con explosivo en estación de Policía de Íquira, Huila: 2 uniformados afectados
En la zona tienen injerencia criminal los Frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
Un artefacto explosivo fue lanzado la noche de este domingo, 2 de agosto, en las inmediaciones de la unidad policial del municipio de Íquira, Huila.
Según los reportes desde la zona, dos uniformados de la policía presentaron aturdimiento como consecuencia de la onda explosiva.
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Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...