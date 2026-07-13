Alarma en Tiquisio, sur de Bolívar, por aumento de casos de dengue

Una preocupante situación de salud pública enfrenta el municipio de Tiquisio, en el sur de Bolívar, debido al incremento sostenido de contagios de dengue que afecta con especial rigor a la población infantil. Líderes comunitarios y habitantes de la zona estiman que la cifra de personas afectadas ya supera los 100 casos, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades sanitarias para que intervengan de manera inmediata antes de que la emergencia pase a mayores.

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Michell Rico, abogada y líder juvenil de esta localidad, denunció que a pesar de la alerta latente, la Secretaría de Salud Municipal no ha puesto en marcha una estrategia preventiva visible ni oportuna. De acuerdo con la líder, la comunidad necesita con urgencia acciones concretas que incluyan campañas pedagógicas de concientización, jornadas de fumigación exhaustivas que lleguen hasta los patios de las viviendas y una presencia institucional constante en los sectores más vulnerables.

La preocupación en el municipio se incrementa debido al subregistro de contagios. Al ser un territorio con extensas zonas rurales y veredas de difícil acceso, muchas familias deciden quedarse en sus hogares sobrellevando los síntomas y recurriendo a la automedicación en lugar de trasladarse al hospital local, lo que significa que el panorama real de la emergencia podría ser mucho más crítico de lo que muestran los reportes oficiales.

Aunque afortunadamente no se han registrado víctimas mortales por la enfermedad en esta racha, los habitantes insisten en que Tiquisio no aguanta un caso más. La comunidad pide que la administración local y las entidades de salud departamentales asuman su obligación de proteger la vida de los tiquisianos y ejecuten un plan de choque inmediato para frenar la propagación del mosquito transmisor.