Abatido en operación militar alias ‘Diamante’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar

En desarrollo de una ofensiva militar desplegada por las Fuerzas Militares en el departamento de Bolívar, fue abatido un temido sujeto conocido con el alias de ‘Diamante’, quien es señalado por las autoridades de ser el principal cabecilla de la subestructura criminal ‘Efrén Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo en esta sección del país.

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El operativo se consolidó tras intensos trabajos de inteligencia que permitieron ubicar el lugar exacto donde se resguardaba el presunto dinamizador delincuencial.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la neutralización de este objetivo de alto valor para la fuerza pública se registró en medio de fuertes combates en una zona rural del departamento, donde unidades tácticas sostuvieron un enfrentamiento armado con el anillo de seguridad del procesado.

Alias ‘Diamante’ tenía un amplio prontuario delictivo y era requerido mediante órdenes de captura vigentes por múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

A este individuo se le atribuía la coordinación de rutas de narcotráfico, el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos de la subregión, así como la autoría intelectual de varias acciones violentas contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública. Con este contundente resultado, las autoridades logran fracturar el mando de la organización criminal en el territorio bolivarense e iniciaron las labores judiciales pertinentes en la escena del operativo para recopilar material bélico y de comunicaciones.