Pedro Suárez Vacca apelará condena y asegura que demostrará su inocencia

El congresista boyacense, Pedro José Suárez Vacca, emitió un comunicado refiriéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Tunja

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, se pronunció este sábado mediante un comunicado público luego de que la Sala de Juzgamiento de Aforados de la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo condenatorio en primera instancia en su contra.

En el documento, el congresista manifestó su respeto por las decisiones de la justicia, aunque dejó claro que no comparte la determinación adoptada y anunció que ejercerá su derecho a impugnar la decisión ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Suárez Vacca afirmó que la decisión no desvirtúa su presunción de inocencia, al tratarse de un fallo que aún no está en firme, y aseguró que hará uso de todos los recursos legales previstos en la Constitución y la ley para defender sus derechos.

El representante sostuvo que cuenta con suficientes argumentos jurídicos y probatorios para respaldar su defensa y expresó su confianza en que la segunda instancia le dará la razón y emitirá una decisión favorable.

En su pronunciamiento, también aseguró que el proceso judicial tuvo origen en lo que calificó como una retaliación política promovida por personas con poder económico y político, a raíz de actuaciones que, según indicó, derivaron de decisiones adoptadas cuando Fernando Londoño Hoyos se desempeñó como ministro de Justicia.

Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos hayan utilizado el fallo para hacer señalamientos en su contra y afirmó que continuará atendiendo el proceso judicial con respeto por las instituciones y plena confianza en la administración de justicia.

Finalmente, Suárez Vacca agradeció las manifestaciones de respaldo recibidas y reiteró su convicción de que las instancias judiciales pendientes permitirán esclarecer el caso y reconocer sus derechos.

Hay que señalar que la decisión conocida corresponde a una condena de primera instancia, por lo que el proceso continúa y el congresista anunció que interpondrá el recurso de impugnación previsto por la ley.

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