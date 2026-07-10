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10 jul 2026 Actualizado 22:22

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Corte Suprema condenó al representante Pedro José Suárez Vacca por prevaricato agravado

El fallo impuso una pena en primera instancia de 68 meses y 24 días de prisión, además de una multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Corte Suprema condenó en primera instancia al representante a la Cámara por Boyacá Pedro José Suárez Vacca

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La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, por el delito de prevaricato por acción agravado y continuado, por decisiones que tomó cuando era Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.

Según la Corte, el entonces juez le concedió y después le volvió a otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Lelio Nevardo Ávila Santana, quien había sido condenado por tráfico de estupefacientes y secuestro. El alto tribunal señaló que la ley no permitía ese beneficio para personas condenadas por secuestro y que Suárez Vacca conocía esa prohibición, pero aun así decidió mantener la prisión domiciliaria.

Por esta razón, la Corte lo condenó a 68 meses y 24 días de prisión, le impuso una multa equivalente a 99,99125 salarios mínimos mensuales y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 110 meses y 11 días. Además, le negó la posibilidad de cumplir la pena en prisión domiciliaria o de obtener la suspensión de la condena.

La sentencia también ordena que el congresista publique, por una sola vez y con sus propios recursos, un resumen del fallo acompañado de un mensaje de disculpas públicas dirigido a la Rama Judicial, al Estado colombiano y a la ciudadanía, al considerar que sus actuaciones afectaron la confianza en la administración de justicia.

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